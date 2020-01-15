В Одесской области глава сельсовета с бухгалтером занимались служебным подлогом

Прокуроры Коминтерновской местной прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении бывшему сельскому голове и ныне работающему заместителю председателя по финансово-экономическим вопросам — главному бухгалтеру одного из сельских советов Лиманского района в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, в декабре 2018 года подозреваемые составили и выдали фактически непринятое решение сельского совета, которым предусматривалось неправомерное начисление сельскому голове премии и надбавок.

На основании такого решения чиновники в январе-феврале 2019 незаконно завладели бюджетными средствами, — говорится в сообщении.

Решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от должности главбуха сельсовета.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Лиманского отдела полиции.

Как сообщала Одесса News, 13 января сотрудники НАБУ задержали по подозрению в даче взятки в $25 тысяч и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботарёву и первого заместителя начальника ГУ ГНС в области Владимира Мрсийчука.