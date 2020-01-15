Полиция устанавливает причину гибели мужчины в черноморском общежитии

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека при пожаре в одном из общежитий в Черноморском.

Как сообщает Черноморское отделение полиции в Одесской области, возгорание произошло около семи часов утра 15 января в комнате на третьем этаже пятиэтажки, где проживал 63-летний мужчина. После тушения огня спасатели обнаружили обгоревшее мужское тело. Личность погибшего устанавливается.

По предварительным данным специалистов, к трагедии привело короткое замыкание электропроводки.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, 15 января произошли также пожары в одноэтажном частном жилом доме в г. Рени по ул. А.Карташова, где спасены лежачая больная хозяйка дома 1940 г.р. и её дочь 1982 г.р., а также в частном доме в с.Сычавка Лиманского району.

Как сообщала Одесса News, уже в этом году в Одесской области произошли пожары, унесшие жизни девяти жителей региона — в сёлах Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского районов,а также Малиновском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области