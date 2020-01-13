На пожаре в частном доме в Одесской области погибла его хозяйка

В Ширяевском районе Одесской области приехавшие на пепелище пожара спасатели обнаружили погибшую хозяйку дома.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Пожар произошёл в 19 часов вечера в с.Саханка Ширяевского района в частном одноэтажном жилом доме.
Приехавшим пожарным работы практически не нашлось: возгорание домашнего имущества закончилось самозатуханием. Площадь огня составляла 2 кв.м, на которой сгорели постельные принадлежности и матрас.
На месте пожара обнаружено тело хозяйки 1979 г.р. Это уже девятая погибшая в этом году на пожаре в одесском регионе.
Отмечается, что предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём погибшей.
Как сообщала Одесса News, уже в этом году в Одесской области произошли пожары, унесшие жизни восьмерых жителей региона — в сёлах Малая Васильевка Любашевского, Грабово Кодымского и Лиманское Раздельнянского районов,а также Малиновском районе Одессы.