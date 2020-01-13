С 16 января реклама в Украине будет только на украинском

С 16 января 2020 года вступают в силу нормы закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, согласно которым языком рекламы в Украине определяется государственный язык.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напоминает, что с 16 января 2020 года вступают в силу следующие нормы законодательства, касающиеся языка рекламы… Языком рекламы в Украине есть государственный язык», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на которым издаётся такое печатное средство массовой информации. Языком рекламы, которая распространяется телерадиоорганизациями зарубежного вещания, телерадиоорганизациями, которые осуществляют вещание на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут быть официальные языки Европейского Союза.

Госпотребслужба обращает внимание субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере рекламы, на необходимость безусловного выполнения указанных требований.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон 15 мая 2019 года. Подавляющее большинство норм закона вступили в силу с 16 июля 2019 года.

В частности, законом определяются особенности применения государственного языка в сферах культуры, телевидения и радиовещания, печатных СМИ, обслуживания потребителей и других отраслях.