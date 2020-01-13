В Одессе на выходных дважды грабили музей «Пороховая башня»

Неизвестные обокрали музей «Пороховая башня», который расположен в одесском парке Шевченко.

Об этом сообщается на странице историко-культурного клуба «Пороховая башня» в Facebook.

По словам руководителя клуба Артёма Погосенко, воры приходили два раза за выходные дни. Первый — в ночь на субботу они разбили окно, открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и другие ценные вещи.

«Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и ещё пару менее ценных вещиц. Всё разбросали и зачем-то разбили окно. Спасибо ГУНП, провели все необходимые следственные действия. Даже собака с милиции приходила. Будем надеяться, что этих любителей старины задержат. Нужно устанавливать новые замки, только пока не ясно, где брать на это деньги», — говорится в сообщении.

Полицейское расследование не остановило грабителей, которые в следующую ночь вновь пришли в музей, взломали ещё две витрины и украли экспонаты, некоторые — уничтожили.

Кстати. Музей располагается непосредственно в Пороховой башне карантинной стены в парке Шевченко с 2014 года. Здесь можно познакомиться с историей территории, на которой заложен парк, а также со старинными вещами, которые были в ту или иную эпоху: монеты, значки, посуда, фото.

Фото: Facebook