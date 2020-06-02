Вы будете смеяться: Известного одесского музейщика вновь уволили

Апелляционный суд принял решение, в соответствии с которым Александр Ройтбурд уволен с должности директора Одесского художественного музея.

Об этом сообщает Думская.

«Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города от 10 февраля, которое, в свою очередь, отменяло решение облсовета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что апелляционный суд констатировал: Ройтбурд был назначен на должность согласно законной процедуре, но всё же допустил ряд нарушений. В частности, проводил в музее концерты, не пустил в фонды с проверкой депутатов, производил ремонт без согласования работ с облсоветом.

Сам Ройтбурд написал в Facebook: «Борьба продолжается. Завтра начнём рефлексировать. Я надеюсь, в Украине, кроме странных судебных решений, ещё действуют ЗАКОНЫ с большой буквы З».

Как сообщала Одесса News, известный художник Александр Ройтбурд 6 декабря 2017 года победил в отборочном конкурсе на должность директора Одесского художественного музея. 19 марта 2018 года председатель ОГА Максим Степанов подписал 5-летний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея. Кандидатуру художника тогда не поддержал областной совет.

4 сентября 2019 года облсовет по инициативе группы представителей Оппозиционного блока принял решение об увольнении Ройтбурда с должности руководителя музея, что вызвало возмущение общественности.

Глава Одесской облгосадминистрации, руководствуясь требованиями Закона «О культуре», отказался выдать распоряжение об увольнении Ройтбурда с должности, а сам художник обжаловал решение облсовета в суде.

В октябре 2019 года Министерство культуры, молодёжи и спорта назвало решение об увольнении Ройтбурда безосновательным.

В феврале 2020 года суд признал незаконным и отменил решение Одесского облсовета об увольнении Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.