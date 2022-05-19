В День вышиванки Максим Марченко встретился с народными мастерами

Сегодня, 19 мая, в День вышиванки начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с мастерами Одесского музея традиционного народного искусства.

Об этом сообщает пресс-служба ООВА в Facebook.

Отмечается, что директор Одесского областного Центра украинской культуры Валентина Витос рассказала Максиму Марченко о Музее традиционного народного искусства.

«Сейчас – это центр собрания бесценных артефактов традиционного народного искусства Одесщины. В музее представлены все самые распространённые виды ремёсел Одесской области — гончарство и керамика, соломоплетение, народная кукла, писанкарство, декоративная роспись, вышивка, бисероплетение, художественная отделка дерева, скульптура. Аутентичные наряды, полотенца, украшения, вещи ежедневного обихода достойно представляют быт и обычаи древних времён нашего региона и раскрывают историю нашей нации», — сказала Валентина Витос.

В завершение встречи Валентина Витос и мастерица-вышивальщица Антонина Дымова презентовали Максиму Марченко одну из работ мастериц Центра – обереговую вышиванку.

«В то время, когда мы украинцы как народ в адской борьбе войны защищаем родную землю и боремся за своё право на существование, вышиванка стала ярким символом Украины, узнаваемым во всём мире» — отметил начальник Одесской ОВА.

Также ещё одну вышиванку мастерицы передадут танкисту 28 отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего похода.

Фото: ООВА/Facebook

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