Марченко проявила свой Х-фактор: «Я иду в политику»

Телеведущая и супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко в ответ на санкции, которые против супругов утвердил Совет нацбезопасности и своим указом ввёл в действие президент, записала видеообращение, в котором заявила, что вступает в партию своего мужа — «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Вдеообращение размещено на YouTube-канал Оксаны Марченко.

Супруга политика начала своё обращение на русском языке, но затем перешла на украинский:

По словам Марченко, в 2003 году действующий президент Владимир Зеленский вместе со своей командой и братьями Шефирами посетил её дом и просил помощи в трудоустройстве. Марченко говорит, что она была «гостеприимной» и помогла тогда Зеленскому с работой.

«Сложно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался — когда вместе со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами и другими артистами, пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной и помогла с работой», — говорит Марченко.

«Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале 1+1. Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь — «было». Потому что вы уже в прошлом. И с каждой новой своей подписью под незаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб».

Телеведущая отметила, что никогда не стремилась вмешиваться в политику, но «ей не оставили выбора»:.

«До вчерашнего дня я была женой и матерью его (Медведчука. – Ред.) детей. Но вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одного Медвечука вы получили ещё и Марченко, которая не стремилась в политику. Вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зелёного произвола и беззакония.»

Себя и своего мужа Виктора Медведчука она называет «законопослушными гражданами» и «будущим Украины».

«Поднявший меч, от меча погибнет», — такими словами Марченко завершила своё обращение на русском языке.

Одесса News сообщала, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых и народный депутат от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Виктор Медведчук.

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