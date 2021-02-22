Кому в Одессе 22-23 февраля отключат воду

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода диаметром 300 мм и запорной арматуры в Одессе 22-23 февраля ряду потребителей будет прекращена подача воды.

Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Воды, в частности, не будет в части Суворовского района с 09:00 22 февраля до 04:00 23 февраля по таким адресам:

пр-т Добровольского, 147/2, 151-153,

ул. Махачкалинская, 10,

ул. Паустовского, 11, 17а,

с. Ильичанка Лиманского района.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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