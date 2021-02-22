Кому в Одессе 22-23 февраля отключат воду

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода диаметром 300 мм и запорной арматуры в Одессе 22-23 февраля ряду потребителей будет прекращена подача воды.
Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».
Воды, в частности, не будет в части Суворовского района с 09:00 22 февраля до 04:00 23 февраля по таким адресам:
- пр-т Добровольского, 147/2, 151-153,
- ул. Махачкалинская, 10,
- ул. Паустовского, 11, 17а,
- с. Ильичанка Лиманского района.
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
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