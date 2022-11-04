Кому в Одессе 4 ноября отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 4 ноября будет отключено водоснабжение некоторым потребителям воды в городе.

Об этом филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям Одессы, руководителям предприятий и организаций города.

С 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Героев Обороны Одессы, 14-24,

Лузановская, 58-110, 5а, 57-71,

Донецкая,

Наклонная,

Красная, 3-15, 2-14,

Добровольского, 2-52,

Николаевская дорога, 162-172, 245- 315,

Штильная,

Дунаевского,

Днепровская,

Ростовская,

Керченская,

Державина,

Л.Украинки,

1-я Сортировочная,

Южная дорога, 1-37, 2-62,

Николаевская дорога, 160-172, 245-315;

ж/м «Лузановка», СТ «Приморье»,

гипермаркет «Метро»,

ДЦ «Молодая Гвардия».

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

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