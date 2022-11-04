Кому в Одессе 4 ноября отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 4 ноября будет отключено водоснабжение некоторым потребителям воды в городе.
Об этом филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям Одессы, руководителям предприятий и организаций города.
С 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Героев Обороны Одессы, 14-24,
- Лузановская, 58-110, 5а, 57-71,
- Донецкая,
- Наклонная,
- Красная, 3-15, 2-14,
- Добровольского, 2-52,
- Николаевская дорога, 162-172, 245- 315,
- Штильная,
- Дунаевского,
- Днепровская,
- Ростовская,
- Керченская,
- Державина,
- Л.Украинки,
- 1-я Сортировочная,
- Южная дорога, 1-37, 2-62,
- Николаевская дорога, 160-172, 245-315;
- ж/м «Лузановка», СТ «Приморье»,
- гипермаркет «Метро»,
- ДЦ «Молодая Гвардия».
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