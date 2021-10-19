20 октября в Одессе масштабное отключение воды и света

20 октября у многих потребителей Одессы не будет света и воды.

Так, филиал «Инфоксводоканал» сообщает, что в связи с погодными условиями работы по подключению нового водопровода, запланированные ранее 12-13 октября, перенесены на 20 октября с 23:00 до 09:00 21 октября.

Отключение водоснабжения будет произведено в Киевском, Малиновском и Приморском районах Одессы.

20 октября в связи с проведением плановых и аварийных работ, как сообщил«Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й Аэродромный переулок, 1, 3, 4, 1/2, 1/3, 1а, 2, 2А, 5, С 22:00 по 08:00

1-й Балтский переулок, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, С 16:00 по 18:00

1-й Балтский переулок,1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, С 08:00 по 10:00

1-й Офицерский переулок, 15Б, С 09:00 по 19:00

1-й переулок Василия Кандинского, 4, 15а, С 22:00 по 08:00

1-й переулок Сурикова, 1, 2, 2А, 3, 3А, 5, 5А,С 22:00 по 08:00

1-й Сиротский переулок, 1, 3, 3А, 5, 7, 9,С 09:00 по 19:00

1-й Соляной переулок,23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 39а, 35, 36, 37, 39, 47,С 07:00 по 21:00

1-й Соляной переулок,1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, с 06:00 по 21:00

1-й Тупиковый переулок,1, 2, 4, 5,С 22:00 по 08:00

1-й Ульяновский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, С 22:00 по 08:00

1-й Черноморский переулок,3, 44а, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 4, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32/2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 18, С 16:00 по 18:00

1-й Черноморский переулок, 3, 44а, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 4, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32/2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 18, С 08:00 по 10:00

1-я линия, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 13/1, 19, 9А, 8А, 17А, 3А, 19А, 19Б, 39Б, 21А, 39А, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, С 22:00 по 08:00

10-й Черноморский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5б, 9, 6а, 5а, 7а, 1а, 13а, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,С 08:00 по 10:00

10-й Черноморский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5б, 9, 6а, 5а, 7а, 1а, 13а, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, С 16:00 по 18:00

13-й Черноморский переулок,1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3а, 10а, 5а, 11а, 22, 39а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121, С 16:00 по 18:00

13-й Черноморский переулок,1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3а, 10а, 5а, 11а, 22, 39а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121, С 08:00 по 10:00

2-й Аэродромный переулок, 3, 12б, 3/Д, 3а, 3б, 3в, 4, 4/6, 4а, 4б, 4б1, 4В, 4Г, 5, 3/2, 5В, 6, 7, 8, 8/1, 8а, 10, 10а, 10Б, 10В, 12, 12а, 5А, С 22:00 по 08:00

2-й Балтский переулок,1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 12а, 14, 1а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32,С 08:00 по 10:00

2-й Балтский переулок,1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 12а, 14, 1а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, С 16:00 по 18:00

2-й Локомотивный переулок, 3, 4, С 07:00 по 21:00

2-й Обильный переулок, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4а, 10А, 14а, 12, 14, 16, 18, 20, С 22:00 по 08:00

2-й Офицерский переулок, 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8А, 10, С 09:00 по 19:00

2-й переулок Александра Невского, 7Б, 7В,С 22:00 по 08:00

2-й переулок Василия Кандинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, С 22:00 по 08:00

2-й переулок Глазунова, 5, С 22:00 по 08:00

2-й переулок Сурикова, 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, С 22:00 по 08:00

2-й Соляной переулок, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, С 06:00 по 21:00

2-й Тупиковый переулок, 1А, 3А, 3Б, 5, 7, 13Б, 15, 32, С 22:00 по 08:00

2-й Черноморский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3а, 16а, 1а, 26а, 18а, 22а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, С 16:00 по 18:00

2-й Черноморский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3а, 16а, 1а, 26а, 18а, 22а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, С 08:00 по 10:00,

2-я линия 8 Марта,109, 109/1, 109/2, 109а, С 08:00 по 10:00

2-я линия 8 Марта,109, 109/1, 109/2, 109а, С 16:00 по 18:00

2-я Пересыпская улица,32, 34, С 16:00 по 18:00,

2-я Пересыпская улица,32, 34,С 08:00 по 10:00

3-й Аэродромный переулок,4, 4Б, 4Г, 6, 8, 8а,С 22:00 по 08:00

3-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3а, 5А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,С 16:00 по 18:00

3-й Балтский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3а, 5А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, С 08:00 по 10:00

3-й Железнодорожный переулок,2/1,С 07:00 по 21:00

3-й переулок Василия Кандинского,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А, 3А, 15А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,С 22:00 по 08:00

3-й Черноморский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5а, 5б, 24а, 32а, 34, 16а, С 16:00 по 18:00

3-й Черноморский переулок,31А,С 08:00 по 10:00

3-й Черноморский переулок,31А,С 16:00 по 18:00

3-й Черноморский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5а, 5б, 24а, 32а, 34, 16а,С 08:00 по 10:00

3-я Пересыпская,19, 21, 23, 25, 27,С 08:00 по 10:00

3-я Пересыпская,19, 21, 23, 25, 27,С 16:00 по 18:00

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги,13, 16, 17, 18, 19, 13А, 20, 21, 22, 23, 24,С 09:00 по 19:00

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,С 09:00 по 19:00

4 ст.Люст.дороги, автостоянка «Светофор»,17/7, С 22:00 по 08:00

4-я ст.Люстдорфской дор.ГСК «Дюк», 34А, С 22:00 по 08:00

4-й Балтский переулок,2, 4, 5, 6, 6/3, 8, 9/11, 10, 11, 12, 14, С 16:00 по 18:00

4-й Балтский переулок,2, 4, 5, 6, 6/3, 8, 9/11, 10, 11, 12, 14,С 08:00 по 10:00

4-й Соляной переулок,4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9В, 13, С 06:00 по 21:00

4-й Соляной переулок,1, 2, 3,С 07:00 по 21:00

4-й Ульяновский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1а, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16,С 22:00 по 08:00

4-й Черноморский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 2А, 21, 10А, 15А, 41/А, 32/А, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43,С 08:00 по 10:00

4-й Черноморский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 2А, 21, 10А, 15А, 41/А, 32/А, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43,С 16:00 по 18:00

45-я Линия на жилом массиве,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8а, 1А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36,С 09:00 по 19:00

46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 2а, 4А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35,С 09:00 по 19:00

5-й Балтский переулок,7, 8, 10, 12, 13, 15, 12а, 19а, 17, 19, 21, 23, 25, С 16:00 по 18:00

5-й Балтский переулок,7, 8, 10, 12, 13, 15, 12а, 19а, 17, 19, 21, 23, 25,С 08:00 по 10:00

5-й переулок Василия Кандинского,14а, 19,С 22:00 по 08:00

5-й Соляной переулок,5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17,С 07:00 по 21:00

5-й Ульяновский пер., 1, 19А, 3, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7а, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, С 22:00 по 08:00

5-й Черноморский переулок,1, 19/10, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 11, 13, 6,С 16:00 по 18:00

5-й Черноморский переулок,1, 19/10, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 11, 13, 6,С 08:00 по 10:00

5-я линия Марии Демченко,61А,С 09:00 по 19:00

6-й Балтский переулок,1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 16А, 21/а, 23, 18А, 31б, 31А, 29А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,С 16:00 по 18:00

6-й Балтский переулок,1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 16А, 21/а, 23, 18А, 31б, 31А, 29А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,С 08:00 по 10:00

6-й Соляной переулок,10,С 07:00 по 21:00

6-й Соляной переулок,3, 4, 5, 5а, 6, 8,С 06:00 по 21:00

6-я Пересыпская улица,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2А, 11а, 16А, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,С 08:00 по 10:00

6-я Пересыпская улица,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2А, 11а, 16А, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,С 16:00 по 18:00

7-й Балтский переулок,1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 12а, 8А,С 16:00 по 18:00

7-й Балтский переулок,1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 12а, 8А,С 08:00 по 10:00

7-й Соляной переулок,4, 14, 20а, 20Б, 22, 24,С 06:00 по 21:00

7-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, а, б, 2а, 1а, 6А, 4, 5, 6, 7, 8,С 16:00 по 18:00

7-й Черноморский переулок,1, 2, 3, а, б, 2а, 1а, 6А, 4, 5, 6, 7, 8,С 08:00 по 10:00

7-я Пересыпская улица,6, 50а, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 24,С 08:00 по 10:00

7-я Пересыпская улица,6, 50а, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 24,С 16:00 по 18:00

7-я Суворовская улица,15,С 09:00 по 19:00

8 Марта улица,42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 74Б, 46А, 80, 76/78, 76-78, 67А, 77/1, 77/5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 67Б, 74а, 80А, 99А, 81А, 95А, 82а, 85А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776,С 08:00 по 10:00

8 Марта улица,42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 74Б, 46А, 80, 76/78, 76-78, 67А, 77/1, 77/5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 67Б, 74а, 80А, 99А, 81А, 95А, 82а, 85А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776,С 16:00 по 18:00

8-й Балтский переулок,1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11,С 16:00 по 18:00

8-й Балтский переулок,1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11,С 08:00 по 10:00

8-й Черноморский переулок,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 1а, 19а, 34а, 28а, 9а, б, 44а, 44А/1, 44б, 36а, 9В, 25/1, 54, 27а, С 16:00 по 18:00

8-й Черноморский переулок,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 1а, 19а, 34а, 28а, 9а, б, 44а, 44А/1, 44б, 36а, 9В, 25/1, 54, 27а,С 08:00 по 10:00

9-й Черноморский переулок,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,С 16:00 по 18:00

9-й Черноморский переулок,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,С 08:00 по 10:00

Авдеева-Черноморского улица,118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 147а, 122а, 122б, 149а, 149г, 122в, 122Д, 126а, 165, 157/, 157/1, 157/4, 157/7, 122/3, 145а, 122/4, 147б,С 22:00 по 08:00

Авдеева-Черноморского улица,8/8, 16, 18, 20, 22, 35, 37, 39, 41, 39А, 43, 20А, 43а, 51А, 45а, 45б, 45в, 45, 47, 48, 51, 53,С 09:00 по 19:00

Адмиральский проспект,26, 34, 34г, 36, 1В, 35, 35/2, 35/3, 35а, 37,С 22:00 по 08:00

Академика Гамалея проспект,23уч.20, 51уч.9, 67Б,С 09:00 по 19:00

Академика Королёва улица,20, 24,С 22:00 по 08:00

Академика Филатова улица,1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 5/2, 37А, 5/3, 35А, 41, 47/1, 47/2, 47/3, 33Б, 49/2, 33А, 7/3, 52/2, 52А, 31А, 14а, 12а, 58/2, 29б, 15а, 62/2, 6а, 23Б, 23А, 70/1, 16а, 13а, 13б, 3/2, 92/2, 82/2, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94,С 22:00 по 08:00

Александра Невского улица,41, 41/2, 43, 54,С 08:30 по 19:00

Александра Невского улица,42а, 44, 44а, 44А/1, 46А, 48а,С 22:00 по 08:00

Александра Невского улица,41, 41/2, 43, 54,С 09:00 по 19:0

Бабеля улица,38,С 08:30 по 17:00

Балковская улица,1, 3/1, 7, 7А, 9, 31,С 09:00 по 18:00

Берёзовая улица,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15а, 5А, 4а, 17а, 23, 10а, 15/1, 15/2, 15/3, 22а, 22б, 15/4, 47А, 24а, 24б, 45а, 25а, 39а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,С 22:00 по 08:00

Берёзовый переулок,1, 2,С 22:00 по 08:00

Большевистский переулок,3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10,С 16:00 по 18:00

Большевистский переулок,3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10,С 08:00 по 10:00

Ванцетти улица,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 52, 10а, 7а, 40А, 40Б, 28а, 42а, 54, 12а, 32а, 21а,С 22:00 по 08:00

Варненская улица,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 5/3, 15А, 7/2, 7/3, 7/4, 7а, 7Б, 7В, 7Г, 10а, 12А, 17/2, 17/3, 17/4, 17/6, 17А, 12Б, 17Д, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/8, 19А, 19Г, 19Д, 13/2, 2/3, 25/2, 22, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 3Г, 18/2, 8А, 12/2, 12/3, 12/4, 14/2, 14/3, 18/3, 18/4, 18/5, 5/2, 2/2, 23, 25, 17г,С 22:00 по 08:00

Васнецова улица,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 16а, 27, 1а, 11А, с 22:00 по 08:00

Вертелецкого улица,47В, 50,С 22:00 по 08:00

Вишнёвый переулок,46, 48, 50,С 09:00 по 19:00

Владимира Винниченко улица,5, 6, 7, 9, 9а, 9б, 10, 11, 13,С 09:00 по 17:00

Гайдара улица,1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 74б, 74А, 42/44, 24, 74в, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76,С 22:00 по 08:00

Генерала Петрова улица,37/43, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 58, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 50а, 74/2, 68/2, 56/2,С 22:00 по 08:00

Генерала Петрова улица,17, 17/2, 19, 21, 23/1, 23/5,С 08:00 по 17:00

Генерала Петрова улица,5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 47, 49, 53, 55, 23/5, 23гар, 18а, 27/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 27/2, 9/2, 27/3, 11/2, 27/4, 27/5, 27/6, 61, 22а, 22Б, 23/2, 23/3, 17/2, 23/4, 49/1, 49/2, 23Г5, 23/1, 59А, 5А,С 22:00 по 08:00

Генерала Ратова улица,2, 2А, 4, 4А, 1, 6, 8, 10, 36,С 22:00 по 08:00

Генерала Цветаева улица,36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 40Б, 60, 40А, 72/74, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82,С 09:00 по 19:00

Героев Крут улица,15а, 1, 2, 3, 4, 2/5, 2/4, 2/3, 39/2, 39/3, 2/2, 5, 33а, 45/а, 14а, 10а, 8б, 8а, 34к29, 20а, 20А41, 20Б, 20В, 34к27, 34/23, 28А, 32А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 3425, 3427, 3429, 34к25, С 22:00 по 08:00

Глазунова улица,1, 2, 3, 4, 6, 7, 5а, 1Б, 6а, 8, 7а, 1а, 8/1, 8а, 12А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,С 22:00 по 08:00

Дальницкая улица,52,С 08:30 по 17:00

Дмитрия Донского улица,14, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 32/3, 32а, 32Б, 28А, 34а, 61а, 61Б, 61в, 50а, 62а, 73, 51а, 64а, 65/1, 65а, 65Б, 65В, 52а, 36/А, 38-40, 24А, 70А, 70б, 55а, 71А, 55б, 24/1, 73А, 115б, 109а, 75а, 75б, 98/100, 96а, 96/2, 78/1, 78г, 96/1, 95/1, 93Б, 81а, 81б, 82а, 82б, 93А, 92А, 89Б, 89а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 523, 832, 833,С 22:00 по 08:00

Долгая улица,33/7Б, 33/7В, 33/8Б, 33А, 53, 53а, 53б,С 09:00 по 19:00

Долинская улица,13, 33/4, 14а, 17, 17/3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/1, 21,С 16:00 по 18:00

Долинская улица,13, 33/4, 14а, 17, 17/3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/1, 21,С 08:00 по 10:00

Ефима Геллера улица,2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 41, 3а, 5а, 11а, 11б, 11в, 5б, 5в, 5Г, 15А, 15б, 5Д, 132, 17а, 6А, 17б1, 17б2, 17В, 17Г, 6д, 18а, 4а, 19а, 19А/1, 19Б, 19В, 7а, 20А, 21А, 21Б, 21в, 21В1, 21г, 21д, 4а2, 8/4, 23а, 23Б, 8а, 24а, 8А3, 25а, 25в, 8а4, 26А, 26Б, 26в, 8Б, 28а, 4б, 30а, 30б, 9а, 9Б, 17б,С 09:00 по 19:00

Ефима Геллера улица,73а, 77, 78, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 991, 1003, 94а, 94А, 73А/2, 73в, 95а, 1042, 96а-96в, 96в, 96г, 96е, 87а, 97/А, 97Б, 87б, 87в, 99/2, 99б, 81а, 100/2, 100а, 91а, 81б, 92а, 81в, 81г, 94б,С 22:00 по 08:00

Жаботинского улица,48, 50, 52, 69, 71, 73, 75, 77, 48г, 81, 48в, 52а, 48А, 77а, 52ж,С 22:00 по 08:00

Жасминная улица,1, 16а, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 15/1, 16, 11,С 22:00 по 08:00

Жевахова гора,22, 30, 81,С 16:00 по 18:00

Жевахова гора,22, 30, 81,С 08:00 по 10:00

Жевахова улица,5,С 07:00 по 21:00

Жевахова улица,4, 61а, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11/1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 4а, 37/39, 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, 53, 53/2, 53/3, 55, 57, 59, 61, 35, с 16:00 по 18:00

Жевахова улица,4, 61а, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11/1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 4а, 37/39, 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, 53, 53/2, 53/3, 55, 57, 59, 61, 35,С 08:00 по 10:00

Инглези улица,8, 10, 12, 14, 16, 18, 10/2, 12/3, 2/1, 15а, 2/2, 12/2,С 22:00 по 08:00

Инглези улица,12, 12/2, 12/3, 14, 15а,С 08:00 по 17:00

Инглези улица,3/1, 20,С 22:00 по 08:00

Ицхака Рабина улица,1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 5гар, 22, 39А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 71,С 22:00 по 08:00

Китобойная улица,48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 61б, 77б, 77Г, 53а, 78а, 50б, 79Б, 63а, 49Г, 81а, 55а, 65а, 65б, 55в, 51а, 110, 87а, 87б, 57а, 69а, 52В, 52Г, 71А, 59а, 50а, 53/1, 102а, 75 а, 75б, 106а, 61а, 70а,С 22:00 по 08:00

Космонавта Комарова улица,10/1, 1, 2, 3, 4, 5, 1а/2, 1б, 1в, 6, 1/2, 10/3, 10/4, 4а, 8а, 2а, 31Д/1, 11А, 11б, 11В, 33В, 33б, 15а, 15Б, 33а, 17а, 31г, 31в, 10/2, 31б, 23а, 23б, 31а, 29г, 27а, 27б, 29в, 29а, 29б, 29Б, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 21в,С 22:00 по 08:00

Космонавтов улица,38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 38а, 62/2, 56А, 56, 58., 62, 64, 66, 68,С 22:00 по 08:00

Космонавтов улица,38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 38а, 62/2, 56А, 56, 58., 62, 64, 66, 68,С 08:00 по 17:00

Космонавтов улица,1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 21/2, 21/3, 21/4, 11в, 11а, 13б, 13а, 19/2, 19/3, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 3а, 27/3, 27/4, 15, 29/1, 29/2, 29/3, 21/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 58/2, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31., 33, 191, 27/2,С 22:00 по 08:00

Краснова улица,2, 4, 8, 9, 11, 11А, 13, 15, 17,С 22:00 по 08:00

Краснослободская улица,21, 23,С 09:00 по 17:00

Левкойная улица,1, 32В, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 14А, 1а, 16, 18, 18а, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 32Б, 15,С 22:00 по 08:00

Лиманная улица,12, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 43а, 91А, 52Б, 98, 93а, 87/А, 64А, 69А, 84А, 162А, 139а, 135А, 125а, 102А, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164,С 07:00 по 21:00

Лиманная улица,19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 32А, 36А, 44, 52А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,С 06:00 по 21:00

Лиманный переулок,3, 5, 9, 13, 15, 17, 5А, 19, 3А, 17а, 11А,С 07:00 по 21:00

Линейная улица,2, 3, 4, 7, 8, 10,С 22:00 по 08:00

Локомотивная улица,1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,С 08:00 по 10:00

Локомотивная улица,1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,С 16:00 по 18:00

Луганская улица,14Б,С 22:00 по 08:00

Луцкая улица,65, 67, 69, 71, 73, 75,С 09:00 по 19:00

Люстдорфская дорога,25, 27, 29, 50, 52, 54, 57, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 27б, 27в, 52б1, 29а, 29б, 29в, 91, 57/59, 57а, 54а, 63/1, 54б, 69а, 54в, 71а, 55Ж, 73а, 56б, 75а, 75б, 52а, 25а, 81А, 52б, 27/15, 27/35, 89а, 27а, 138Б, 93а, 132а, 130б, 97а, 130а, 116а, 101А, 92в, 92А7, 92А/193, 92А- 51, 115А, 113а, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 155, 922,С 22:00 по 08:00

Люстдорфская дорога,211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227а, 227, 229, 231, 233, 240,С 09:00 по 19:00

Люстдорфская дорога,27/, 2710/а, 27/10, 27/11, 27/12, 27/12В, 27/13, 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/173, 27/18, 27/19, 27/2, 27/20, 27/21, 27/22, 27/23, 27/24, 27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/3, 27/30, 27/31, 27/32, 27/33, 27/34, 27/35, 27/1, 27/37, 27/38, 27/39, 27/4, 27/40, 27/42, 27/43, 27/44, 27/45, 27/46, 27/47, 27/48, 27/49, 27/5, 27/50, 27/51, 27/52, 27/53, 27/54, 27/55, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/94, 86а, 88, 88а, 88б, 88в, 27/36,С 22:00 по 08:00

Маршала Бабаджаняна улица,40, 68/1, 70, 72, 74,С 22:00 по 08:00

Маршала Малиновского улица,1, 71/1, 3, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 35/2, 37, 41, 1/1, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 53/1, 55, 57, 61, 61/2, 65ком, 551, 67, 69, 71, 43,С 22:00 по 08:00

Маршрутная улица,1, 1а, 3, 5, 5б, 7, 7В, 9,С 22:00 по 08:00,

Машиностроительный переулок,1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6А, 3А, 12А, 8, 9, 10, 11, 14, 16,С 22:00 по 08:00

Минская улица,2, 2а, 2б, 3, 3А, 4, 4а, 5, 5А, 6,С 22:00 по 08:00

Небесной Сотни проспект,4, 3А9, 8, 10, 12, 14, 3А1, 4а, 3А3, 3А4, 3А5, 3А6, 3А7, 3А8, 3А2,С 22:00 по 08:00

Неделина улица,57А, 111,С 22:00 по 08:00

Никитина улица,1а, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 7б, 7а, 6, 7, 8, 9, 11,С 09:00 по 17:00

Новаторов улица,13,С 22:00 по 08:00,

Обильная улица,23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 47Б1, 48а, 39а, 33а/1, 36а, 52А, 41А, 41б, 36В, 55а, 42/1, 56а, 33б, 57а, 57б, 57Б/1, 33в, 58/2, 38/1, 59а, 59б, 45а, 60А, 38/2, 64, 47а, 47Б, 64/1, 64а, 64Б, 64в, 101А, 95а, 66а, 89а, 67а, 67б, 88а, 68/А, 68/А/1, 68а, 68А, 68Б, 68В, 68Г, 69а, 69б, 78Б, 70А, 78А, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 871,С 22:00 по 08:00

Ольгиевский спуск,8А,С 09:00 по 18:00

Офицерская улица,10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 154, 191, 21в, 15б, 22/2, 22а, 22б, 22б/2, 22г, 22д, 11/1, 23а, 23б, 23в, 17а, 24а, 11 а, 24в, 24Д, 11/3, 19/2, 26а, 26а/1, 26б, 26в, 26г, 19/3, 19б, 28А, 28Б, 28в, 28г, 28Д, 232, 30/Б, 30а, 30б, 20А, 32/2, 32а, 32б, 32в, 20г, 34а, 34б, 15/2, 36а, 21/д, 21а, 21Б, 24б,С 09:00 по 19:00

Палубная улица,9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4,С 22:00 по 08:00

Педагогическая улица,46, 46а, 46А,С 09:00 по 19:00

переулок Авиаторов,3, 17а, 5а, 6, 7, 4, 11, 13, 15, 17, 9,С 22:00 по 08:00

переулок Васнецова,3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12а,С 22:00 по 08:00

переулок Генерала Вишневского,1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 13/1, 17, 11/2, 11/3,С 22:00 по 08:00

переулок Глазунова,3а, 4, 1А,С 22:00 по 08:00

Петра Ивахненко улица,4,С 09:00 по 17:00

Петрашевского улица,23, 76/2, 33, 39, 39/1, 41, 43, 50, 50а, 52, 54, 31, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76/1, 56,С 22:00 по 08:00

Планетная улица,26а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 34А, 36А, 43б, 34Б, 34В, 38Г, 54, 47а, 47б, 35а, 48/1, 48а, 40Б, 49а, 40в, 40г, 51/А, 35Б, 41/2, 53А, 53Б, 41а, 97а, 81Б, 56а, 81а, 79Б, 66уч2, 61А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 101,С 22:00 по 08:00

площадь Молодёжи,3, 17а, 7, 9, 9а, 11, 4, 13а, 15, 15а, 15б, 13,С 09:00 по 17:00

площадь Независимости,3,С 22:00 по 08:00

Прорезная улица,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3а, 7/1, 9, 2а, 21А, 11а, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23,С 22:00 по 08:00

Прорезной переулок,27,С 22:00 по 08:00

Профессора Карышковского улица,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 14А, 23А, 23Б, 8А, 25/27, 17а, 28, 22а, 48а, 47а, А, 30а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60, 1113,С 16:00 по 18:00

Профессора Карышковского улица,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 14А, 23А, 23Б, 8А, 25/27, 17а, 28, 22а, 48а, 47а, А, 30а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60, 1113,С 08:00 по 10:00

Псковская улица,3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 9А, 11, 15,С 09:00 по 19:00

Псковский переулок,16,С 09:00 по 19:00

Путевая улица,22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 24, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 37А,С 09:00 по 19:00

Пшеничная улица,1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14,С 22:00 по 08:00

Радостная улица,1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 20А, 10А, 14-14А1, 22а, 31, 18А,С 22:00 по 08:00

Рассвета улица,1, 79а, 2/1, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10/1, 10а, 11, 12, 13, 13/а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 25б, 26, 26/1, 26/2, 26в, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 2, 35а, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 46б, 46в, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 52/1, 52а, 53, 54, 54/1, 54/2, 55, 55а, 56, 57, 57а, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75Б, 77, 79, 35,С 22:00 по 08:00

Розовая улица,1, 40Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16б, 17, 18, 19, 20, 20а, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28Б, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33а, 34, 35, 38, 38а, 40, 40а, 21,С 22:00 по 08:00

Ромашковая улица,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 71, 21а, 34А, 9а, 36а, 7а, 17а, 40б, 40В, 40Г, 31/2, 27А, 32а, 30а,С 22:00 по 08:00

Рыночная улица,7,С 16:00 по 18:00

Рыночная улица,7,С 08:00 по 10:00

Сакко улица,1, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 12А, 16а, 18а, 26, 11а, 12/1, 24а, 14А,С 22:00 по 08:00

Салтыкова-Щедрина улица,1, 5, 5б,С 09:00 по 17:00

Сельская улица,1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, С 22:00 по 08:00

Селянская улица,6, 82А, 11А, 13, 15, 17, 17А, 17Г, 19А, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 60, 60А, 61, 62, 62/2, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67/А, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 45,С 09:00 по 19:00

Семёна Яхненко улица,3, 10, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 451, 21б, 21в, 31а, 10а, 31Г, 31Д, 15а, 12В, 33а, 23б, 34А, 34Б, 19/1, 35а, 35б, 19а, 37/1, 37а, 25-27, 39а, 25-27/А, 41а, 25а, 19б, 452, 47/1, 47/1а18, 47/2, 28/30, 47№1а/18, 21а, 451б72, 31б,С 09:00 по 19:00

Сибирская улица,1, 2, 3, 3е, 4, 4Г, 5, 5ж, 6, 6Д,С 22:00 по 08:00

Сиротский переулок,1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 5А,С 09:00 по 19:00

Скидановская улица,3, 5, 7, 7-11,С 09:00 по 18:00

Смелый переулок,1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14/1, 11А, 11, 12, 14, 16,С 09:00 по 19:00

Сурикова улица,АРА2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5Б, 10А, 4а, 6А, 6г, 19, 7А, 15а, 3/2, 16/1, 16А, 8А, 5А, 3А, 19а, 19в, 37А, 35Б, 22А, 32/2, 23А, 29А, 28а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 49,С 22:00 по 08:00

Технический переулок,15, 14А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 4, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 9А,С 22:00 по 08:00

Толбухина улица,120, 122, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 126е, 142, 128а, 128б, 128в, 120в, 126а, 130А, 132а, 132б, 132в, 132г, 132Г, Д, 132Е, 126б, 126в, 126в2, 126г, 128г,С 22:00 по 08:00

Трамвайная улица,1, 24а/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 2А, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24А, 11,С 09:00 по 19:00

Трамвайный переулок,2,С 09:00 по 19:00

Троллейбусная улица,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7/, 36/2, 36/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42,С 09:00 по 19:00

Тупиковый переулок,7,С 22:00 по 08:00

Чубаевская улица,11, 18Б, 5, 7, 9, 9а, 9А/Б, 9б/2, 9в, 9г, 13а, 14, 15а, 15в, 15г, 15д, 15д2, 15ж, 16, 16а, 16б, 17, 17/1, 17/2, 13, 18/5, 18а, 20, 20а, 22, 22А, 22б, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2, 26А, 26б, 28, 28а, 28б, 11Д, 15Б, 15Б1, 15И, 15К, 18,С 09:00 по 19:00

Шклярука улица,1, 12б, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3и, 3М, 4, 4а, 5, 6, 2, 7а, 7в, 7г, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10в, 10в/1, 10В/3, 10в2, 10д, 11, 11а, 12а, 7,С 22:00 по 08:00

Щорса улица,2, 31а, 2В, 4, 4А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2Б, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 17А,С 22:00 по 08:00

Электрический переулок,4А, 4Б,С 09:00 по 19:00

Южный переулок,1, 28В, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 12, 2, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 12А,С 22:00 по 08:00.

Одесса News сообщала об открытии по инициативе ДТЭК «Одесские электросети» арт-объекта «Лелеченьки» в одесском парке Победы, напоминающего о о бережном отношении к природе и важности защиты уникальных птиц. Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod