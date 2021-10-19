За незаконную вырубку насаждений одесскому лесничему грозит срок

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему лесничему одного из лесничеств Одесской области, который, злоупотребляя служебным положением, способствовал незаконной вырубке пород деревьев, что повлекло тяжкие последствия.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Установлено, что лесничий, несмотря на то, что сохранение и защита лесов является его прямой обязанностью, с помощью наёмных работников в течение августа-сентября 2019 года совершил незаконную вырубку леса с целью дальнейшей его продажи местным жителям и получения неправомерных средств.

Отмечается, что только за 2 месяца мужчина вырубил 339 деревьев породы дуб красный, дуб обыкновенный, клён остролистный, ясень, черешня.

«Государственным интересам нанесён ущерб на сумму более 1,2 млн грн», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Территориального Управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из лесничих ГП «Одесское лесное хозяйство», благодаря которому неизвестными лицами была совершена незаконная вырубка на территории лесничества более 140 кубических метров леса.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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