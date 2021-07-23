Лесничий Одесского лесхоза «не заметил» вырубки более 300 деревьев

Одесская областная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении одного из лесничих ГП «Одесское лесное хозяйство», подозреваемого в служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что в течение декабря 2019-января 2020 годов неизвестными лицами была совершена незаконная вырубка более 300 деревьев на территории лесничества, что составляет более 140 кубических метров леса.

Однако, лесничий, в чьё ведение входит уничтоженный лесной участок, «не заметил» незаконную вырубку почти на 1 500 000 гривен.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области разоблачили «на горячем», сразу после получения 52 400 гривен взятки, лесничего и его помощника одного из государственных лесхозов.

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