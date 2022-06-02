Одесская прокуратура потребовала вернуть государству более 1 тысячи га земли

Одесская прокуратура принимает меры по возвращению государству 1038 гектаров земли стоимостью 142 миллиона гривен.

По иску Одесской областной прокуратуры Хозяйственным судом открыто производство по делу об обжаловании распоряжений Павловского сельсовета Болградского района о государственной регистрации прав на земельные участки площадью 1038 га стоимостью 142 млн грн, возвращение их в собственность государства и постоянное пользование ГП «Одесское областное предприятие по племенному делу в животноводстве».

Отмечается, что основанием для предъявления иска является нарушение требований земельного законодательства при регистрации сельсоветом права коммунальной собственности на земельные участки, являющиеся землями исключительно государственной собственности.

Так, Павловский сельский совет фактически распорядился участками госсобственности, распорядителем которых он, в силу закона, не является, и в отсутствие полномочий, с нарушением соответствующей процедуры, лишил права пользования землёй госпредприятие.

Судом удовлетворено заявление прокурора об обеспечении иска и наложен арест на спорные земли, а также запрещено совершать какие-либо действия по разделу участков, их объединению, передаче в аренду и т.д.

Подчёркивается, что в настоящее время данные об аресте внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, Реестр прав собственности на недвижимое имущество, Государственный реестр Ипотек, Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества относительно объекта недвижимого имущества.

Как сообщала Одесса News, Килийской городской объединённой территориальной громаде (ОТГ) судом возвращена рисовая оросительная система стоимостью 50 млн грн.

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