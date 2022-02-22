Из зала суда: Килийской общине возвращена оросительная система стоимостью 50 млн

Килийской городской объединённой территориальной громаде (ОТГ) возвращена рисовая оросительная система стоимостью 50 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Благодаря принципиальной позиции прокуроров Измаильской окружной прокуратуры Килийской городской объединённой территориальной общине возвращён имущественный комплекс внутрихозяйственной оросительной системы площадью 3317 га стоимостью почти 50 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хозяйственный суд Одесской области поддержал доводы прокуратуры и удовлетворил иск по устранению препятствий в осуществлении права пользования и распоряжения имущественным комплексом и возвращении имущества владельцу – Килийской городской ОТГ.

В суде доказано, что несмотря на окончание срока действия договора о безвозмездной срочной аренде ещё в 2014 году, предприятие не передало эту оросительную систему в управление Килийского горсовета, при этом пытаясь зарегистрировать право собственности за собой, хоть имущество находится на балансе территориальной громады.

Решение суда фактически выполнено и по акту приёмки-передачи от 15.02.2022 устранены препятствия в осуществлении Килийским городским советом права пользования и распоряжения Килийской рисовой оросительной системой.

Как сообщала Одесса News, при вмешательстве прокуроров учебному заведению в Болградском районе возвращено 50 га сельскохозяйственных земель стоимостью 1,5 миллиона гривен.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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