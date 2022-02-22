Российское генконсульство в Одессе прекратило приём граждан

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе прекратило приём граждан, сославшись на нехватку сотрудников вследствие «оптимизации штата» дипмиссии.

Об этом сообщается на официальном сайте генконсульства.

Российское представительство заявляет, что приостанавливает приём граждан, указав официальную причину: «оптимизация штата, обусловленная аналогичными действиями ряда западных стран, а также неблагоприятная эпидемиологическая обстановка».

О возобновлении полноценного функционирования консульство обещает сообщить дополнительно.

Также стало известно, что генеральное консульство Российской Федерации во Львове прекратило приём граждан, сославшись на те же причины.

В случае срочности вопроса рекомендуют обращаться к коллегам в консульский отдел Посольства России в Киеве.

Как сообщала Одесса News, о решении перевести посольства из Киева во Львов заявили Великобритания, Канада, Австралия и СШАя. а также из Днепра консульство Германии в связи с опасениями вторжения российских войск в Украину.

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