Раненную «измаильским стрелком» девушку перевезли на лечение в Киев

22-летнюю военнослужащую Нацгвардии Жанну, получившую тяжёлые ранения во время стрельбы 27 января на Южмаше, перевели на лечение из Днепра в Киев.

Об этом сообщил в Facebook, директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

«Наша бригада отдела медицины катастроф (Владимир Тарасюк, Ростислав Литвин, Андрей Макаренко) уже в стабильном состоянии обеспечивает медицинское сопровождение и транспортировку героической девушки в ГУ «Главный медицинский центр Министерства внутренних дел Украины» для дальнейшего лечения и реабилитации», — написал он ночью.

Позже Шевченко добавил, что, согласно сообщению бригады сопровождения, в 7:05 Жанна госпитализирована, а днепровские медики возвращаются домой.

Как сообщала Одесса News, 27 января около 3:40 в Днёпре на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец из Измаила Артемий Рябчук застрелил четверых военнослужащих и работницу военизированной охраны предприятия. Ещё пятеро нацгвардейцев были ранены. Среди них 22-летняя Жанна получила самые тяжёлые ранения: у неё был раздроблен позвоночник и разорван кишечник, она перенесла несколько операций в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова.

Рябчук в настоящее время находится в СИЗО.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod