Силы обороны поразили вражеский катер на Днепре

Силы обороны Таврического направления поразили катер противника на Днепре.

Об этом сообщил руководитель объединённого пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

«Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение осуществлено артиллерийскими средствами», — говорится в сообщении.

Таким образом, это 17-е плавсредство врага, уничтоженное ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в Украину, — информирует Генштаб ВСУ.

Как сообщала Одесса News, за прошедший боевой день — 9 января — подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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