Дела фронтовые: ВСУ Соледар не отдадут

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.
Об этих и других событиях на фронте сообщает в оперативной информации по состоянию на 6.00 10 января спикер Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины Андрей Ковалёв.
Российские захватчики триста двадцатые первые сутки продолжают вести полномасштабную вооружённую агрессию против нашего государства. Не прекращают наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения на территории Украины, тем самым нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны», — говорится в сообщении.
Только за прошедшие сутки противник нанёс 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области. Есть пострадавшие среди мирного населения.
Противник ведёт наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в некоторых населённых пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской областей.
В Запорожском направлении под огонь попали районы 21 населённого пункта. Среди них – Зелёное Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Щербаки и Степовое в Запорожской.
В Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.
На всех этих направлениях противник продолжает нести потери.
Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 захватчиков, — говорится в оперативной сводке Генштаба.
Авиация Сил обороны в течение прошедших суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также наши воины сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки Силы обороны Украины отбили российских захватчиков, пытавшихся атаковать в районах 13 населённых пунктов Донбасса, в том числе возле Стельмаховки, Соледара и Бахмута.
На главном фото бойцы мотопехотной Мариупольской бригады.
Фото: Генштаб, ОК «Юг»/Facebook, Харьковская облпрокуратура
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