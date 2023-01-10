Дела фронтовые: ВСУ Соледар не отдадут

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.

Об этих и других событиях на фронте сообщает в оперативной информации по состоянию на 6.00 10 января спикер Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины Андрей Ковалёв.

Карта боевых действий в Украине, составленная минобороны Великобритании 09.01.20023

Российские захватчики триста двадцатые первые сутки продолжают вести полномасштабную вооружённую агрессию против нашего государства. Не прекращают наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения на территории Украины, тем самым нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны», — говорится в сообщении.

Только за прошедшие сутки противник нанёс 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Противник ведёт наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в некоторых населённых пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской областей.

В Запорожском направлении под огонь попали районы 21 населённого пункта. Среди них – Зелёное Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Щербаки и Степовое в Запорожской.

В Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

На всех этих направлениях противник продолжает нести потери.

Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 захватчиков, — говорится в оперативной сводке Генштаба.

Авиация Сил обороны в течение прошедших суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также наши воины сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки Силы обороны Украины отбили российских захватчиков, пытавшихся атаковать в районах 13 населённых пунктов Донбасса, в том числе возле Стельмаховки, Соледара и Бахмута.

На главном фото бойцы мотопехотной Мариупольской бригады.

Фото: Генштаб, ОК «Юг»/Facebook, Харьковская облпрокуратура

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