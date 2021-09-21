Уроженец Одессы избран депутатом Госдумы России

Уроженец Одессы, многократный победитель интеллектуальных игр, самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах в Государственную Думу Российской Федерации по Преображенскому округу Москвы.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Вассерман набрал 33,66% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней, — сообщает издание «РИА Новости».

Сами выборы в Госдуму России проходили с 17 по 19 сентября.

Для справки. Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Его отец — Александр Анатольевич Вассерман (1931—2021), теплофизик, доктор технических наук, мать — Лина Ильинична Баум (1929—2013), выпускница Одесского кредитно-экономического института (1952), бухгалтер. Анатолий Вассерман учился в одесской школе №47, окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности, факультет теплофизики, получив квалификацию «инженер-теплофизик».

После окончания института (1974-1977) работал программистом научно-исследовательского сектора одесского НПО «Холодмаш», затем (до 1995 года) программистом одесского всесоюзного НИИ «Пищепромавтоматика».

С 1991 года по настоящее время — журналист (в 1996—1999 годах — в компьютерных журналах). С 2008 года — шеф-редактор научно-популярного журнала «Идея Икс».

Впервые на всесоюзном экране появился 14 октября 1989 года в клубе «Что? Где? Когда?», затем в «Брейн-ринге». В 1991 году Вассерман, будучи в команде города Одессы, проиграл и был лишён права играть в элитарном клубе вместе с другим мэтром интеллектуальных игр Борисом Бурдой. В 1995 году амнистирован и даже появлялся в зале среди знатоков, но ни разу не принимал участия в играх и даже не давал интервью.

Во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины 2012 года был доверенным лицом кандидата в народные депутаты Игоря Маркова.

Вассерман считает себя сталинистом и убеждённым марксистом. Сторонник присоединения Украины к России. Неоднократно заявлял о том, что «считает украинский и белорусский языки диалектами русского, а не самостоятельными языками». Убеждён в том, что «Украина — неотъемлемая часть России». По его мнению, «независимая Украина опасна для всех своих граждан».

Служба безопасности Украины в 2015 году заподозрила Вассермана в сепаратизме и завела на него уголовное дело. Проверка в отношении Вассермана была начата по запросу нардепа Алексея Гончаренко, утверждавшего, что медиадеятельность Вассермана в России наносит ущерб интересам Украины и содержит в себе признаки уголовного преступления.

«В своих высказываниях Вассерман среди прочего призывал к совершению действий на изменение конституционного строя, изменение границ территории, а также государственной границы Украины», — утверждал Гончаренко, предлагавший лишить уроженца Одессы награды «За заслуги перед городом». После многочисленных выступлений, в которых Вассерман называл действующие власти Украины американскими марионетками и заявлял об Украине как о части Российской Федерации, народные депутаты Украины предложили лишить Вассермана гражданства Украины. В ответ в 2015 году тот подал заявление о приёме в гражданство Российской Федерации, удовлетворённое Указом Президента РФ от 27 января 2016 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.