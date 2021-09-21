Протест в Одессе: «Покончу с собой, если не встречусь с Гриневецким»

20 сентября председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий вынужден был встретиться с переселенцами, протестовавшими против отключения их дома №4 на ул. Успенской от электричества и воды.

Как сообщает Укринформ, группа переселенцев проживает в самозахваченном 5 лет назад аварийном доме, отключенном четыре дня назад из-за задолженности в объёме около 1 млн грн.

«Ещё 16 сентября отключили электроснабжение дома, где мы, десятки переселенцев, поселились 5 лет назад, поскольку не имеем возможности оплачивать аренду жилья. 17 сентября мы приходили жаловаться в облгосадминистрацию. Обещали до 20 сентября создать рабочую группу и решить проблему оплаты услуг по электро- и водоснабжению. Однако чиновники не держат слово», — объяснила одна из участниц акций протеста, которые перекрыли движение на проспекте Тараса Шевченко.

В конце дня один из протестующих, назвавшийся участником АТО, угрожал спрыгнуть с подоконника одного из помещений 3-го этажа здания ОГА, если руководство откажется от встречи с ним и не решит проблему переселенцев.



Сергей Гриневецкий встретился с переселенцами, однако результаты этой встречи их не удовлетворили.

«Сегодня наши проблемы власти не решили, обещают рассмотреть на следующей сессии облсовета», — сказал один из протестующих.

Отмечается, что представители ОГА и облсовета Сергей Подгайный и Роман Лебедев считают, что здание прежде всего нуждается в ремонте. Депутаты могут проголосовать на следующей сессии о передаче дома с баланса КП «Одестрансстрой» на баланс областного департамента социальной и семейной политики, и переселенцам тогда предоставят временное жильё.

Сейчас переселенцы не могут погасить 1-миллионную задолженность за коммунальные услуги компаниям — поставщикам электроэнергии и воды, поскольку не имеют с ними соответствующих договоров. В то же время из-за наличия долгов работники ДТЭК отключили аварийный дом от электро- и водоснабжения.

Кстати. На официальных сайтах облгосадминистрации и облсовета информации о протестной акции нет.

Одесса News рассказывала об акциях в Одессе против повышения коммунальных тарифов.

Фото: Укринформ, Думская

Видео: Думская

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