В Одессе протестуют против повышения коммунальных тарифов

В Одессе утром 15 января прошёл митинг против повышения коммунальных тарифов.

Об этом сообщает «Одесса-медиа».

«Митинг прошел около здания обладминистрации. Протестующие с общественного движения «Стоп Тарифный Геноцид» перекрыли участок дороги по проспекту Шевченко», — говорится в сообщении.

Полиция пропускала по специальной полосе в сторону площади 10-го Апреля только общественный транспорт. Вскоре, митингующие направились к зданию обладминистрации. Там их уже поджидала полиция, которая настоятельно потребовала разойтись.

Протестующие сформулировали свои требования:

Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП должны инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение;

Кабинет Министров должен отменить своё постановление №1325 от 28.12.2020, которое повышает стоимость электроэнергии для населения;

СНБО безотлагательно должен рассмотреть и инициировать возвращение в собственность местных общин газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний, в интересах своих владельцев-олигархов обдирают потребителей.

Развернув свои лозунги, участники акции мирно разошлись.

Как сообщала Одесса News, по Одесской области прокатилась волна протестов против повышения с января 2021 года коммунальных тарифов.

Фото и видео: Одесса-медиа