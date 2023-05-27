В Украине предлагается повысить тариф на свет для населения до 2,88 грн за 1 кВт-ч

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает увеличить тариф на электроэнергию для населения, чтобы сбалансировать систему обеспечения доступности электричества для бытовых потребителей.

Об этом говорится в письме НКРЭКУ.

«НКРЭКУ представляет предложения по внесению изменений в положение о спецобязанностях по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с введением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объёмам потребления на уровне 2,88 грн/кВт-ч с НДС», – говорится в письме.

Также в представлении добавили, что для стабилизации ПСО нужно постепенно приводить цены на электричество для бытовых потребителей к рыночному уровню.

Кроме того, НКРЭКУ провела консультации с секретариатом Энергетического сообщества по этим предложениям.

Кстати, Национальный банк Украины в инфляционном отчёте показал, что закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.

Для справки. Сейчас тариф для населения составляет 1,44 грн/кВт-час при условии месячного потребления 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-час (с НДС) при условии потребления объёмов, превышающих этот показатель.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2023 года Кабин принял решение о том, что цена на электроэнергию для населения в Украине не поменяется до конца марта 2023 года.

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