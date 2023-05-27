Одесская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира во Франции

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина (WTA 508) вышла в финал грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В полуфинале одесситка в трёх сетах обыграла француженку Клару Бюрель (WTA 122), — информирует спортивное издание XSPORT.

Отмечается, что на корте теннисистки провели 2 часа 22 минуты. За это время Элина один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 8 из 16 брейкпойнтов.

Комментируя этот поединок, одесситка сказала: «Как бы я оценила этот матч? За борьбу я бы поставила себе 10, а за само выступление, учитывая нестабильную игру, – твёрдую 6. Надеюсь, что завтра мой теннис будет лучше, и вы будете болеть за меня немного больше. Конечно, я рада быть в финале, особенно на этом турнире. Я сыграла много турниров за свою карьеру и мне понравилось выступать здесь. Я благодарна организаторам, что они предоставили мне wild card и дали возможность вернуться сюда. Теперь впереди ещё один финал, я постараюсь подготовиться и быть готовой к борьбе».

В финальном противостоянии Элина выйдет на корт против россиянки Анны Блинковой.

Две другие теннисистки из Одессы — Екатерина Байндль (WTA 80) и Даяна Ястремская (WTA 144) узнали своих соперниц в первом раунде Roland Garros во Франции. В 1/64 финала Екатерина встретится с Ольгой Данилович (WTA 104) из Сербии, а Ястремская на старте основной сетки Roland Garros сразится с Донной Векич (WTA 22) из Хорватии.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Элина Свитолина остановилась в полуфинале турнира WTA 125 во Франции, а Даяна Ястремская не смогла выйти в финал турнира WTA 125 в Реусе (Испания).

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