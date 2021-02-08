БК «Одесса» подписал американского форварда

Баскетбольный клуб «Одесса» сообщил о соглашении с 27-летним американским форвардом Териком Бриджманом.

Как сообщает официальный сайт клуба, рост у баскетболиста 199 см, вес — 107 кг.

В сезоне 2020/2021 баскетболист играл за турецкий «Анадолу» (Анкара). Также Терик выступал в чемпионате Грузии за БК «Кактус» и в чемпионате Косово за БК «Башкими».

В чемпионате Турции Бриджман провел 13 матчей, набирая по 12 очков за игру и совершая 7 подборов. В Косовской Суперлиге 2019/2020 средняя статистика Терика: 19 очков и 10 подборов.

Кстати. БК «Одесса» занимает восьмую строчку турнирной таблицы Суперлиги Украины — 6 побед в 19-ти поединках.

Фото: bcdynamo.odessa.ua.

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