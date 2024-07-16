Уимблдон отшумел, что теперь с рейтингом одесских теннисисток

В обновлённом 15 июля рейтинге, который составляет Женская теннисная ассоциация (WTA), на прежних позициях остались две украинки из девяти, которые вошли в топ-200.

Первая ракетка Украины Марта Костюк осталась 19-й в мировом рейтинге, а четвёртая ракетка Украины Ангелина Калинина в рейтинге WTA сохранила 47-е место.

Одесситка Элина Свитолина опустилась сразу на девять позиций и теперь 30-я, так как на турнире Большого шлема Wimbledon не сумела повторить свой прошлогодний выход в полуфинал, дойдя лишь до 1/4 финала.

Другая теннисистка из Одессы — Даяна Ястремская поднялась на две позиции, сейчас она 25-я ракетка мира и вторая — Украины.

Теннисистка из Николаева, но проживающая в Одессе, Екатерина Байндль также осталась в ТОП-200, передвинувшись со 184-го на 169-е место.

Лидером мирового тенниса в одиночном разряде остаётся Ига Швентек из Польши (первая ракетка мира). На втором месте – Коко Гауф из США. На третьем – Арина Соболенко из Беларуси.

В настоящее время Элина Свитолина, по совету своей команды медиков и физиотерапевтов отдыхает, отказавшись от участия в соревнованиях в Палермо (Италия).

Екатерина Байндль проходит квалификацию турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

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