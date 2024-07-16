Одесский регион в этом году стал лидером среди поставщиков черешни

В Одесской области в этом году собрали 10 тыс. тонн черешни – регион был среди основных поставщиков по Украине.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на Департамент агрополитики и продовольствия Одесской облгосадминистрации.

По данным ведомства, сады черешни в Одесской области занимают 1 тыс. га. Общая площадь плодовых культур в 2024 году составляет 6,4 тыс. га.

«В этом году сезон украинской черешни начался на три недели раньше и со сниженных на 30% цен по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По состоянию на 1 июля по Одесской области собрано черешни на площади 0,8 тыс. га. Валовой сбор на отчётную дату составил 10 тыс. тонн», – сообщили в департаменте.

Отмечается, что в прошлом году урожай черешни был ещё больше, его валовой сбор составил 11,4 тыс. тонн, при урожайности 133,7 ц/га.

По данным ОГА, на одесском оптовом рынке «Начало» местная черешня в этом году появилась ещё в конце мая, оптовые цены достигали отметки 120 грн/кг, розничные — 150-180 грн/кг. По состоянию на начало июля черешня на рынке предлагалась по цене: оптом – 80-70 грн/кг, в розницу – 100 грн/кг.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 11 июля в Одесской области собрано более 1,5 млн тонн зерна.

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