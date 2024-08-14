Одесская область завершила сбор ранних зерновых

В Одесской области аграрии завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых, намолочено более 3,5 млн тонн зерна.
Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.
«Фермеры Одесской области полностью завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Во всех категориях хозяйств обмолочено 1072,9 тыс. га, намолочено 3552,9 тыс. тонн зерновых культур», – написал Кипер.
По его словам, нынешний урожай на 1,4% превышает объёмы прошлогоднего сбора ранних зерновых и зернобобовых.
В частности, в области собрали 2,5 млн. тонн пшеницы (озимой и яровой) при урожайности 34,9 ц/га. Также намолочено 897,4 тыс. тонн ячменя, средняя урожайность составляет 31,3 ц/га. Горох на полях региона собрали 142,7 тыс. тонн при урожайности 23,9 ц/га.
«Аграрии Одесской области начали сбор поздних сельскохозяйственных культур», — сообщает Олег Кипер.
Как сообщала Одесса News, в Одесской области продолжается сбор бахчевых и овощных культур.
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