Одесская область завершила сбор ранних зерновых

В Одесской области аграрии завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых, намолочено более 3,5 млн тонн зерна.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Фермеры Одесской области полностью завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Во всех категориях хозяйств обмолочено 1072,9 тыс. га, намолочено 3552,9 тыс. тонн зерновых культур», – написал Кипер.

По его словам, нынешний урожай на 1,4% превышает объёмы прошлогоднего сбора ранних зерновых и зернобобовых.

В частности, в области собрали 2,5 млн. тонн пшеницы (озимой и яровой) при урожайности 34,9 ц/га. Также намолочено 897,4 тыс. тонн ячменя, средняя урожайность составляет 31,3 ц/га. Горох на полях региона собрали 142,7 тыс. тонн при урожайности 23,9 ц/га.

«Аграрии Одесской области начали сбор поздних сельскохозяйственных культур», — сообщает Олег Кипер.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области продолжается сбор бахчевых и овощных культур.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy