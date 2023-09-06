Ночью враг атаковал дронами и ракетами юг Одесской области, есть пострадавшие

2 часа 41 минуту продолжалась ночью 6 сентября боевая работа Сил обороны, в частности, ПВО, на юге Одесской области.

Российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, — сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжёлые ранения, скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

По словам председателя Общественного совета при Одесской ООГА Сергея Братчука, атака была не простой, а комбинированной — вначале враг атаковал дронами типа «шахед», а затем крылатыми ракетами типа Х-101/555/55, предварительно, выпущенными из района Саратовской области РФ с самолётов стратегической авиации Ту-95МС. Траектория полёта этих ракет, по выводам военных, была усложнённой.

Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно, баллистического, — отмечает начальник Киевской городской военадминистрации Сергей Попко. Все враждебные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. Ликвидировано возгорание на территории торгового предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты. По данным на данный момент, в Киеве без жертв и пострадавших.

Как сообщала Одесса News, Измаильская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны после совершения массированного дронового удара по населённым пунктам Одесской области в течение ночи 4 сентября.

Фото: КГВА/Telegram

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