Вопреки распоряжению президента, ОПЗ не может начать работу

Работники Одесского припортового завода, который перестал работать ещё до начала полномасштабного вторжения РФ — в сентябре 2021 года — обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь с запуском предприятия.

В тексте обращения указано, что президент во время визита в Одесскую область 8 июня поручил к 1 августа подготовить ОПЗ к работе. Завод выполнил эту задачу, для чего многие работники перешли на 12-часовые смены.

Отмечается, что за полтора месяца на заводе провели необходимый ремонт и обслуживание оборудования, руководство 19 июля заключило контракт с ООО «Компания Агроторггруп» на поставки аммиака и карбамида.

Областная госадминистрация и военное командование не были против запуска припортового завода. Однако на общих сборах акционеров, которые прошли с 24 июня по 2 августа, Фонд госимущества Украины заявил, что восстановление работы завода является нецелесообразным, поскольку заключённый договор с частной компанией «не в полной мере отвечает интересам ОПЗ».

Руководство предприятия просит Зеленского вмешаться в ситуацию, тем более, что за время подготовки завода к работе перед коллективом скопились трёхмесячные долги по зарплате, а из-за простоя завода только с начала 2023 года уволились 130 сотрудников.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года бывшему главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко сообщили о подозрении в создании преступной группировки, которая в течение 2019–2021 годов завладела более 500 млн грн средств крупных госпредприятий, среди которых Одесский припортовый завод.

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