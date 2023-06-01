Зеленский в Одессе провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении, опубликованном 31 мая, рассказал о выездном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, которое провёл в Одессе.

Текст обращения размещён на официальном сайте Офиса Президента Украины.

По словам Зеленского, на заседании Ставки постоянное внимание уделяется ситуации на фронте.

«Провёл выездное заседание Ставки. Постоянное внимание фронту», — сказал Зеленский.

Он рассказал, что участники заседания заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегическими группировками войск «Хортица» и «Таврия» – генералов Александра Сырского и Александра Тарнавского.

«Особые доклады руководителей ГУР и СБУ. Детали – позже. Особое внимание – нашему «зерновому коридору», безопасности в Чёрном море», – добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул: «Мир знает, какую основополагающую роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности. Да и вообще безопасность в Чёрном море, действенность норм международного права по мореходству – это глобально важный фактор безопасности. Все морские страны мира сейчас видят, что может угрожать их портам, их акваториям, если России сойдёт с рук блокировка мореходства в Чёрном море».

«Одесская область – приоритетная во всех отношениях. Именно Одесская область – одна из основ безопасности всего нашего юга, а значит, и государства. Очень важные результаты в Одесской области у Службы безопасности Украины в противодействии российским диверсантам. Был доклад генерала Москалёва (командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса», — ред.) о ситуации в районах ответственности ОСГВ «Одесса». Подробно разобрали, как усилить оборону. Подробно обсудили экономические вопросы, рабочие места, социальное обеспечение», – добавил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 31 мая Зеленский во время поездки в Одессу представил нового главу Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, провёл совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов Одесской области, рассмотрев актуальную ситуацию в регионе, навестил в госпитале раненых военнослужащих.

Фотои видео: ОПУ

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