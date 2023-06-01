Зеленский: блокада порта «Южный»создаёт очень серьёзные риски для разных народов

Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении 31 мая говорил об экспорте продовольствия из украинских портов, в частности, порта «Южный».

Текст обращения приводит пресс-служба Офиса Президента Украины.

Зеленский рассказал, что порт «Южный», который участвует в «зерновом коридоре», сейчас фактически заблокирован.

«Более 1,5 млн тонн агропродукции накоплено в одном Южном. И это зерно, которое ожидают по меньшей мере 10 стран мира, включая Турцию, Египет, Бангладеш, Китай. Очевидно: чем меньше продовольствия поставляется в эти страны, в эти регионы, тем выше там цены на еду, тем больше теряют люди в этих странах из своих семейных бюджетов. То есть блокада одного порта в Украине создаёт очень серьёзные риски для разных народов. Причём, в частности, для тех, отношениями с которыми Россия ещё и пытается спекулировать», – добавил он.

«Мир знает, какую основополагающую роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности, – сказал он. – Да и в целом безопасность в Чёрном море, действенность норм международного права по мореходству – это глобально важный фактор безопасности. Все морские страны мира сейчас видят, что может угрожать их портам, их акваториям, если России сойдёт с рук блокировка мореходства в Чёрном море».

Президент поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине увеличивать пространство безопасности в Чёрном море и давит на Россию для разблокирования поставок продовольствия.

Также, по его словам, во время поездки в Одессу обсуждалось развитие портовой инфраструктуры в Украине.

Как сообщала Одесса News, 31 мая Президент Украины прибыл в Одессу. Он представил нового председателя Одесской областной госадминистрации Олега Кипера, провёл совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов Одесской области, посетил в госпитале раненых защитников Украины и вручил государственные награды военным и медикам.

Видео: ОПУ

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