Семь выдающихся украинцев получили первые награды «Национальная легенда»

Первые награды «Национальная легенда Украины» получили семь выдающихся украинцев — поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару и композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Об этом опубликован соответствующий Указ Президента.

Как сказал Владимир Зеленский на церемонии награждения знаком отличия, «мною основана новая государственная награда «Национальная легенда Украины». Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имён, семь национальных легенд», — отметил Президент.

«Украина имеет сотни легенд. Все они будут отмечены Украиной. Эта премия будет проходить ежегодно и каждый год, как и в этом году, от себя и от имени нашего государства, буду говорить вам «Благодарю»! Благодарю каждого из вас. Слава вам! Слава Украине!».

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский 16 августа утвердил награду «Национальная легенда Украины».

Этим знаком отличия награждаются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении её государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

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