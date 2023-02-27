Зеленский уволил Командующего операцией Объединённых сил (ООС)

26 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении Эдуарда Москалёва с должности командующего операцией Объединённых сил (ООС).

Документ опубликован на официальном сайте Офиса Президента.

Причины увольнения не указываются.

Москалёв был назначен командующим ООС 15 марта 2022 года вместо Александра Павлюка, ставшего тогда председателем Киевской областной военно-гражданской администрации.

Зеленский называл Москалёва профессиональным и патриотичным человеком и наградил его орденом Богдана Хмельницкого II степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

21 февраля и 23 февраля 2023 года Москалёв в качестве командира оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» присутствовал на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего.

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