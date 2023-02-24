Состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

23 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сам Зеленский проинформировал в своём вечернем видеообращении 23 февраля.

По словам президента, на заседании Ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего Объединёнными силами ВСУ Сергея Наева, командира оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» Эдуарда Москалёва и командира ОСГВ «Таврия» Александра Тарнавского.

«Сегодня был очень насыщенный день. Первое – Ставка. Расширенный формат, подробные доклады. Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалёв, Наев. Ситуация по основным направлениям. Восток – очень тяжело. Мучительно. Но делаем всё, чтобы выстоять. Юг – на части направлений ситуация довольно опасна, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанту. Одесса и черноморское пространство – ситуацию контролируем. Север – все наши воины в этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся», — сказал Владимир Зеленский.

Верховный Главнокомандующий также заслушал доклад начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

«Был доклад руководителя ГУР Буданова по поводу актуальных намерений оккупанта. Есть решение и о нашем противодействии», — проинформировал Зеленский.

Отдельно и очень подробно на Ставке были рассмотрены вопросы производства и поставки боеприпасов и оружия. «Конечно, — сказал Президент, — я не могу публично сообщить детали по этому поводу. Но это содержательная работа. Я рад слышать на Ставке, что даже в таких условиях у нас есть соответствующий потенциал».

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провёл 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 12 раз.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Зеленский провёл 21 февраля.

Видео и фото: ОПУ

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