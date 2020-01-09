Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы и обратился к украинцам

8 января после завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолёта авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт «Борисполь», чтобы почтить память жертв трагедии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Facebook..

В аэропорту Президент возложил цветы к фотографиям погибших.

Утром 9 января на официальном сайте Президента Украины обнародован текст Обращения Президента Украины Владимира Зеленского в связи с катастрофой.



В нём, в частности, утро 8 января 2020 года Владимир Зеленский назвал «чёрной страницей в истории и Украины, и всего мира». Он передал свои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхна, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк, а также семьям погибших граждан» Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

«Бесспорно, заявил Президент, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права.

Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран.

В Иран в составе поисково-спасательной группы в 3:30 уже прибыли 45 наших специалистов, в том числе с Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Через 2:00 они отправятся к месту катастрофы.

Мы ожидаем, что все они будут включены в работы комиссии, в частности к расшифровке записей «чёрных ящиков»… Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев».

Зеленский сказал о планах провести сегодня телефонный разговор с Президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины и призвать международное сообщество, в частности, Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

Президент просит украинцев воздержаться от посещения этого региона. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полёты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Зеленский отдельно отметил, что до отправления украинского самолёта и после него в международном аэропорту Тегерана садились и взлетали самолёты международных, в том числе и европейских авиакомпаний. Полёты прекратили только США. «Ни одна другая страна не запрещала полёты своих авиакомпаний над Ираном и не отменяла рейсы до утренней авиакатастрофы», — сказал Президент.

Также Президент попросил «воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость».

Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчёта работы комиссии по расследованию, — подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, 9 января в Украине объявлен траур по жертвам авиакатастрофы в Тегеране.