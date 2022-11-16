Президент Украины провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 ноября, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Отмечается, что участники проанализировали информацию о характере повреждений, нанесённых недавними российскими ракетными ударами, и рассмотрели ход ликвидации последствий этих террористических атак.

Также обсуждалось усиление защиты объектов критической инфраструктуры и повышение эффективности работы противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели прогнозы развития оперативной обстановки на фронте с учётом изменений на южном направлении. Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Отдельно были проанализированы темпы и объёмы ремонта техники и вооружения и обеспечения войск всем необходимым для прохождения зимнего периода.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К работе заседания Ставки также были привлечены министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание прошло 11 ноября.

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