Президент Зеленский инициировал проведение 8 мая Дня победы над нацизмом

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своём Telegram-канале.

«Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла та война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — написал Зеленский.

Президент также сообщил, что соответствующий документ он подал в Верховную Раду Украины.

«Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И мы не дадим лгать, будто победа в той войне могла состояться и без участия какой-либо страны или народа. Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. И как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, так и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой», — таково мнение Президента.

Владимир Зеленский с уверенностью написал о будущей победе ВСУ над российским врагом.

«Мы победим! Будет день нашей победы – День победы Украины. Будет!»

Также Зеленский сообщил о подписании указа, которым установлено празднование 9 мая Дня Европы.

«Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы – для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы. Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год, начиная с завтрашнего дня, 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, приближающее мир», — написал Президент.

Как сообщала Одесса News, Украинский институт национальной памяти в мае 2022 года заявил, что «восьмой год подряд Украина на государственном уровне последовательно внедряет европейский подход к памяти о Второй мировой войне. Мы чествуем всех борцов с нацизмом и всех жертв этого самого кровавого конфликта в истории человечества. В то же время для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над побеждёнными, а напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма».

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