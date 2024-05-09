В Одессе День Европы отметили переименованием Екатерининской площади

Недавно историко-топонимическая комиссия горсовета рекомендовала переименовать улицу Екатерининскую и Екатерининскую площадь на Европейскую улицу и площадь соответственно. Решение прошло общественные обсуждения, где одесситы его поддержали, после чего оно было поддержано депутатами Одесского городского совета.

Сегодня, в День Европы, торжественно был открыт указатель по адресу Европейская, 1, — говорится на Telegram-канале «Одесса. Официально».

«Одесса – европейский город со дня её создания. У нас проживает более 130-ти национальностей. Европейцы строили этот город. Сегодня Европа – один из основных партнёров Украины в борьбе за независимость. Мы благодарны нашим друзьям за поддержку и в знак нашей принадлежности к большой европейской семье открываем указатель новой улицы и площади», – сказал на открытии заместитель городского головы Павел Вугельман.

Отмечается, что в торжественном мероприятии приняли участие дипломаты европейских стран, работающие в Одессе.

Одесса News информировала, что в городе планируют перенести некоторые памятники на новое место.

Фото и видео: «Одесса. Официально»

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