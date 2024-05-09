Верховная Рада уволила Кубракова

Парламент 9 мая уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк («Голос»).

«Самого вице-премьера не было в зале. Премьер-министра тоже. Кто вместо – тоже непонятно. Когда назначение – тоже никто не знает», – написал он.

9 мая в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №11248 об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Проект зарегистрировала группа депутатов, среди которых глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Годовой опыт показал, что региональная политика оказалась не в приоритете, а это напрямую вредит европейской интеграции Украины. Фракция признала, что чуть больше года назад совершила ошибку. Эту позицию однозначно разделяет большинство членов профильного комитета и вся экспертная среда. Не может одно управление закрывать весь спектр задач, которые раньше покрывало целое министерство. Нам нужен исполнительный орган, который даст децентрализации новое дыхание», – написал он.

Сам Кубраков прокомментировал ситуацию в Facebook: «Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчёту о работе Министерства по всем направлениям в моей ответственности. Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашён».

Кубраков напомнил, что возглавлял министерство с мая 2021 года.

Одесса News информировала, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 26 апреля избрал меру пресечения министру аграрной политики Украины Николаю Сольскому.

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