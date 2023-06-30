Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации и увеличила выплаты раненым

Верховная Рада Украины на заседании 28 июня приняла закон, которым внесла ряд изменений в законы, связанные с прохождением воинской службы во время действия военного положения (законопроект №9342).

Эта инициатива – о доплатах раненым военнослужащим и бойцам, защищающим Украину на фронте; об отсрочках от мобилизации и недопущению к боевым действиям бойцов, не прошедших подготовку.

Закон уже готовят на подпись Президенту.

Согласно тексту закона, боевые выплаты останутся прежними — от 30 тысяч до 100 тыс. грн. Если, например, стрелок попадает на передний край, то плюс 100 тыс. грн к повышенному окладу. Соответственно, стрелок получает 120 тыс. грн, а командир – под 150 тыс. грн, – комментировали в мае в Министерстве обороны.

Закон предусматривает увеличение выплат военнослужащим, которые в связи с ранением (травмой, контузией или увечьем) признаны ограниченно пригодными к военной службе и зачислены в распоряжение командиров. В целом, выплаты раненым увеличены в 28 раз.

Также военнослужащим, которые получили ранения, защищая государство, и находятся на стационарном лечении, предусмотрели дополнительную выплату 100 тыс. грн ежемесячно. Военнослужащим, которые погибли в результате ранения, травмы или увечья, полученного при защите государства, предусмотрено единоразовое вознаграждение в размере 100 тыс. грн – за тот месяц, в котором боец погиб (не нужно путать с единоразовой денежной помощью в 15 млн грн, которую, согласно постановлению Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года, могут получить семьи погибших защитников).

Доплаты военнослужащим срочной службы, согласно закону, составят 6 тыс. грн в месяц, курсантам – 2350 грн в месяц (эти суммы не менялись).

Доплаты инструкторам должны быть не менее 15 тыс. грн (и не более 30 тыс. грн), они выплачиваются в зависимости от уровня квалификации инструктора.

Рада установила, что военнослужащие могут уходить в основной отпуск на 30 дней – дважды в год по 15 дней без учёта времени на дорогу от подразделения домой (но не более двух дней в один конец) при условии, что в подразделении отсутствует одновременно не более 30% состава. Также военные имеют право на 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительными причинам (с сохранением зарплаты).

Военнослужащие-срочники получили право на 30 дней отпуска в год (раньше они могли уйти только на 10 дней), тоже при условии, что в подразделении одновременно отсутствует не более 30% состава.

В целом за год непрерывный отпуск для лечения не должен длиться дольше, чем четыре месяца подряд (кроме случаев, когда законодательство предусматривает более длительный срок лечения).

В действующей редакции ст. 23 закона о мобилизации и мобилизационной подготовке предусматривает ряд оснований, дающих военнообязанным право на отсрочку от призыва по мобилизации, в частности, это право имеют граждане, у которых трое и больше несовершеннолетних детей; которые самостоятельно (без жены или мужа) воспитывают несовершеннолетних детей; которые являются опекунами или приёмными родителями ребёнка с инвалидностью, или совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I–II группы, или чей ребёнок страдает от тяжёлых заболеваний, но не имеет инвалидности; которые присматривают за больными мужем/женой/ребёнком/родителями (своими или мужа/жены) при условии наличия вывода экспертной комиссии, что такой больной нуждается в постоянном уходе; которые имеют жену/мужа/кого-то из родителей – своих или мужа/жены с инвалидностью I–II группы.

Законопроект №9342 вносит изменения в последнее условие из списка выше (это 11-й абзац статьи), и когда закон вступит в силу, абзац будет выглядеть так:

«Которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать».

Также этим законом Рада установила, что граждане, которых мобилизовали во время военного положения и которые ранее не служили в ВСУ или других военных формированиях, должны пройти курс базовой общевойсковой подготовки длительностью не менее месяца.

На командиров подразделений возложили обязанность не допускать к участию в боевых действиях мобилизованных, которые не прошли этот курс или не имеют боевого опыта.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины внёс в Верховную Раду законопроект, который обязывает чиновников знать английский язык.

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