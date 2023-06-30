В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Солоненко, светлая память

На фронте во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе погиб житель Одеской области Дмитрий Солоненко.

Как сообщила в Facebook Нерубайская сельская территориальная громада, прощание с Героем прошло 13 мая.

«Мы теряем лучших своих мужчин-защитников! Эта невыразимая боль не исчезает со временем, она только меняет свою форму. Нам трудно найти слова, которые могут утешить и поддержать родных и близких Дмитрия, который был настоящим героем и защищал нашу страну от внешней агрессии и угрозы», — сказано в сообщении громады.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса Константин Швец.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Нерубайская сельтергромада/Facebook

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