ГУР заманило в Украину пилота российского Ми-8, спецоперация длилась полгода 

Пилот Ми-8 Вооружённых сил России сдался Украине вместе с вертолётом в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщила 23 августа «Украинская правда» со ссылкой на высокопоставленные источники в спецслужбах.

Это была спецоперация ГУР, продолжавшаяся более шести месяцев, пишет издание. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Он пошёл на сотрудничество с украинской разведкой.

Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолёт. Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ, сообщили источники.

Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолётам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам. По данным издания, вертолёт уже находится в Киеве.

Главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил 23 августа, что российский пропагандистский канал заявил, что экипаж якобы потерял ориентировку и случайно оказался на подконтрольной Украине территории.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 24 августа подтвердил, что экипаж российского вертолёта прилетел в Украину и сдался, однако подробностей не сообщил.

Фото иллюстративное

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy