«Моряки» вышли в 1/8 финала Кубка Украины по футболу

23 августа футболисты команды «Левый берег» (Киев) проиграли со счётом 1:2 футболистам «Черноморца» в 4-м этапе 1/16 Кубка Украины.
Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец«.
Таким образом, ФК «Черноморец» обеспечил себе выход в 1/8 финала.
Игра проходила в Киеве.
Голы забили Акимов («Левый берег», 37), Кузык (12) и Шпорн (114) из «Черноморца».
Как сообщала Одесса News, 20 августа в поединке четвёртого тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» проиграло ФК «Черноморец».
Фото и видео: ФК «Черноморец»
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