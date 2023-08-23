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«Моряки» вышли в 1/8 финала Кубка Украины по футболу

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23 августа футболисты команды «Левый берег» (Киев) проиграли со счётом 1:2 футболистам «Черноморца» в 4-м этапе 1/16 Кубка Украины.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец«.

Таким образом, ФК «Черноморец» обеспечил себе выход в 1/8 финала.

Игра проходила в Киеве.

Голы забили Акимов («Левый берег», 37), Кузык (12) и Шпорн (114) из «Черноморца».

Как сообщала Одесса News, 20 августа в поединке четвёртого тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» проиграло ФК «Черноморец».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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