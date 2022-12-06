Состояние 82-летнего Пеле ухудшилось

Состояние здоровья трёхкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле ухудшилось.

Его организм больше не реагирует на химиотерапию, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Daily Mail и бразильские СМИ.

«Организм 82-летнего Пеле больше не реагирует на химиотерапию, проводимую в рамках лечения рака кишечника. Согласно информации, легенде мирового футбола оказывают паллиативную помощь», — говорится в сообщении.

30 ноября сообщалось, что Пеле госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу, врачи диагностировали отёчность по всему телу и сердечную недостаточность. Однако 2 декабря в аккаунте Пеле в соцсетях появилось его сообщение о том, что госпитализация носит плановый характер.

«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом», — написал Пеле в соцсетях, добавив, что ему очень приятно получать слова поддержки.

Ранее футболист перенёс курс химиотерапии, поскольку врачи диагностировали у него три опухоли.

Для справки. Пеле – трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его самым лучшим футболистом XX века.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Пеле призвал президента России Путина остановить злостное и неоправданное вторжение в Украину.

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