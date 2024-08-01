После 5 дней Олимпиады-2024 у Украины одна медаль — бронзовая

По итогам пяти дней XXXIII летних Олимпийских игр в Париже (Франция) разыграно 74 комплекта наград.

Обладателями медалей уже стали представители 47 стран, сообщает XSPORT.

«Лидерство занял Китай, у которого девять золотых медалей. Уступает ему Франция, где 26 наград, из которых восемь высшей категории. Украина сейчас на 41-м месте с ещё шестью командами — у всех лишь по одной бронзе», — говорится в сообщении.

В активе сборной Украины остаётся единственная награда – «бронза» Ольги Харлан в фехтовании на саблях.

Олимпиада завершилась для представителей одесского региона — теннисисток Элины Свитолиной и Даяны Ястремской, футболистов Максима Брагару и Владимира Салюка. Олимпийскую борьбу продолжают одесские саблистки Алина Комащук и Елена Кравацкая (в командных соревнованиях), мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко, борец из Тарутино Василий Михайлов.

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