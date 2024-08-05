Мали разрывает дипотношения с Украиной

Переходное правительство Мали объявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной.

Об этом 4 августа сообщил его спикер Абдулае Майга, проинформировал CNN, пишет издание ГОРДОН.

В коммюнике отмечается, что причиной этому стали «подрывные высказывания» представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова, который якобы признал причастность Украины к нападению «вооружённых террористических групп», что привело к гибели военных армии Мали.

Кроме того, посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров якобы открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности, в Мали.

Переходное правительство Мали обвинило Украину в поддержке «терроризма в Африке, нарушении суверенитета страны, в агрессии в отношении Мали, нарушении международного права, включая Устав ООН».

Для справки. Мали – бывшая французская колония и одно из самых бедных государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть её территории занимает пустыня Сахара. Мали обрела независимость в 1960 году, после этого в стране произошло несколько военных переворотов.

По информации The Economist на конец июня 2023 года, в Африке находилось ок. 5 тысяч наёмников ЧВК, при этом большинство – в ЦАР и Мали.

Одесса News информировала, что в июле Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили о создании конфедерации, которая будет называться Конфедерация государств Сахеля (АЭС), и попросили Россию об оказании военной помощи.

Как сообщала Одесса News, повстанцы-туареги (CSP-PSD) на севере Мали 27 июля 2024 года разгромили большую группу «вагнеровцев», взяв значительное количество боевиков, и предложили передать их украинской стороне. В свою очередь, украинская разведка проверяет заявления повстанцев-туарегов из Мали относительно их готовности передать этих пленных наёмников.

По словам представителя туарегов Мохаммеда Эльмаулуда Рамадана, в боях, в частности, погибли 84 вагнеровца.

Юсов рассказал 29 июля, что туареги в Мали получили «необходимую информацию, и не только информацию» для уничтожения вагнеровцев. Представитель ГУР отметил, что «продолжение будет».

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