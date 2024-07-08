Три западноафриканские страны создали конфедерацию и попросили РФ о помощи

Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили о создании конфедерации, которая будет называться Конфедерация государств Сахеля (АЭС). Первый саммит альянса прошёл 6 июля.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте самопровозглашённого президента Буркина-Фасо капитана Ибрагима Траоре, пишет издание ГОРДОН.

Траоре, а также самопровозглашённый лидер Нигера Абдурахман Чиани и самопровозглашённый руководитель Мали Ассими Гоита собрали саммит впервые после выхода стран из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в январе 2024 года.

Темы борьбы с терроризмом и реализации инноваций в секторах транспорта, экономики, связи, культуры и горной промышленности «во благо народа АЭС» стали риторикой руководителей трёх стран.

По словам Гоита, особый упор будет сделан на продовольственную безопасность, а также экономическую и валютную независимость.

Траоре в соцсети X отметил, что такой шаг будет способствовать интеграции между странами.

«Этот саммит знаменует собой решающий шаг для будущего нашего общего пространства. Благодаря конфедерации Сахельского альянса мы укрепим основы нашей подлинной независимости, гарантии подлинного мира и устойчивого развития», – говорится в сообщении.

Как написало BBC, Мали, Нигер и Буркина-Фасо выгнали французских солдат, находившихся там в рамках антиджихадской миссии, и обратились к России за военной помощью.

Траоре, Чиани и Гоита захватили власть в своих странах путём военных переворотов в период с 2020 до 2023 годы.

Как сообщал Reuters, Франция, как бывшая колониальная страна, имеет давние военные связи во всей франкоязычной Африке, а французские войска в течение 10 лет размещались в Мали – одной из беднейших стран Африки, в пределах контртеррористической операции. В результате военного переворота 2020 года Париж был вынужден вывести войска из Мали. В мае 2021 года армия Мали захватила президента Ба Ндау, премьер-министра Моктара Уана и министра обороны Сулеймана Дукуре. Их отпустили после того, как они объявили об отставке.

1 октября 2022 года в Буркина-Фасо произошёл второй в том же году государственный1 переворот. Дамибу, который стал президентом страны в результате госпереворота в январе, сместила в октябре группа военных.

27 июля 2023 года военные в эфире национального телевидения Нигера объявили о госперевороте. Участники акций в поддержку хунты держали, в частности, российские флаги.

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