Президент Украины Владимир Зеленский в Одессе почтил память погибших воинов ВМС

В День Военно-Морских сил ВСУ Президент Владимир Зеленский в Одессе почтил память военных моряков, отдавших свою жизнь в боях с российскими оккупантами.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Отмечается, что воины почётного караула установили венок с цветами от Главы государства к Стелле памяти павших воинов Военно-Морских сил в Одесском порту.

«Вместе с Президентом в церемонии приняли участие руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Гили, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Украины Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, начальник Одесской ОВА Олег Кипер», — говорится в сообщении.

Собравшиеся отдали дань уважения погибшим защитникам.

Одесса News информировала, что 7 июля 2024 года с праздником Дня Военно-Морских Сил ВСУ матросов, старшин и офицеров поздравил Командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Фото: сайт Президента Украины

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