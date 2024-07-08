Россия атаковала «Охматдет» крылатой ракетой Х-101

8 июля днём страна-агрессор Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину.

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, оккупанты выпустили более 40 ракет разного типа по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску.

В Киеве ракетный удар пришёлся по зданию «Охматдета», в частности, по отделению токсикологии, где находились на диализе тяжелобольные дети Повреждены также реанимационные, операционные, онкологическое отделения.

Следователи Службы безопасности Украины установили, что РФ для атаки на «Охматдет» использовала стратегическую крылатую ракету Х-101, сообщила в Telegram 8 июля пресс-служба СБУ.

На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства, в том числе обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

«Служба безопасности сделает всё возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое своё военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист – это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасёт от правосудия», – отметил глава СБУ Василий Малюк.

В столице также повреждён жилой дом в Шевченковском районе, падение обломков зафиксировано в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском и Голосеевском районах.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьером Польши Дональдом Туском по случаю подписания соглашения о безопасности между странами заявил, что в результате массированной ракетной атаки погибли 27 человек, ещё 100 – получили ранения.

Одесса News информировала о смерти в больнице женщины, получившей ранения 4 июля 2024 года во время российского обстрела Черноморска Одесской области.

Фото: СБУ

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